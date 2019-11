Passion Nuenen verhuist naar sporthal

NUENEN - Met pijn in het hart neemt de organisatie van Passion Nuenen na één editie afscheid van de Clemenskerk als decor. Voor een groter spektakel met meer publiek is de opvoering volgend jaar in sporthal De Hongerman.

Brass Band Nuenen nam twee jaar geleden het initiatief voor de langgekoesterde wens, een eigentijdse en Nuenense opvoering van het bekende lijdensverhaal van Jezus. Inspiratiebron is The Passion op landelijke televisie alleen kiest het Nuenense orkest niet alleen Nederlandse popnummers. Er is ook ruimte voor Engelse muziek.

Traditie

Passion Nuenen werd met in totaal 1500 bezoekers tijdens vier drukbezochte opvoeringen in de Clemenskerk een veelbesproken succes. ,,Niemand wist wat hij kon verwachten maar we hebben veel positieve reacties gehad en er is veel enthousiasme’’, zegt Joost Sluijter van het orkest.

Het muziekgezelschap hoopt dat een tweejaarlijkse traditie is gevestigd maar wijkt voor de tweede editie wel uit naar een nieuwe locatie. ,,De Hongerman biedt ons meer mogelijkheden’’, zegt Joost Sluijter van de Brass Band Nuenen. ,,We willen het stapje verder brengen en nog beter doen.’’

Nuenens talent

In de sporthal komt een podium en een tribune. Er staan twee opvoeringen gepland een week voor Pasen, op vrijdag 3 april en zaterdag 4 april. Per optreden is er plek voor circa duizend mensen. Met de sportclubs zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de sporthal.

Over de hoofdrolspelers wil de organisatie nog niet veel kwijt. Er zijn audities geweest maar welke solisten Jezus, Maria of Judas spelen is nog niet bekend. Ook voor het projectkoor met ongeveer veertig leden zijn audities geweest. De brassband is vooral op zoek naar Nuenens talent. Alle negentien Nuenense koren zijn benaderd om zangers en zangeressen te leveren.

Verteller

Jolande van den Boomen doet net als in 2018 de regie. Ook staat al vast dat Hans Vervuurt de opvolger is van Marieke Feuth als verteller. Feuth was pastoraal werker in de Parochie Heilig Kruis maar zij is daar vertrokken. De organisatie overlegt nog met de parochie over een rol bij het optreden. Vervuurt was eerder dit jaar ook de verteller bij het muziekstuk van de brassband over de Nuenense oorlogsburgemeester Cees van Rijckevorsel.