‘Pastoorsmeid’ Petra zorgde 40 jaar voor Pius van de Spijker; ze had een rijk leven en was altijd omringd door familie

Ze werd pastoorsmeid toen ze 21 was. Waarom ze vrijgezel was gebleven? Dat is niet bekend, zeggen haar neven Leo van de Sande (70) en Peter Raaijmakers (63). Ze sprak nooit over dat soort zaken. Ging ze vroeger wel eens dansen, of is ze wel eens verliefd geweest? Daar is niets van bekend. En dat is opmerkelijk want tante Petra vertelde graag en veel, en had een ijzersterk geheugen. Voor hen op tafel liggen de fotoalbums van hun tante die hen zeer dierbaar is. ,,Ze was een echt familiemens, genoot van het leven en heeft veel gedaan voor ons, en wij voor haar. Het was een wisselwerking”, zegt Leo.