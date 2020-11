Pedofiele politieman krijgt drie jaar met tbs voor seks met jongens

De verdachte (25) had een seksuele relatie met een 15-jarige jongen. Dat is bij wet verboden, een volwassene heeft door zijn leeftijd en ervaring overwicht op iemand die nog niet in staat is goed te beseffen wat hij (of zij) doet. De verdachte zag dat niet, volgens hem was het een verhouding tussen gelijken. Hij heeft, met de jongen, ook seks gehad met nog twee anderen bij logeerpartijtjes.