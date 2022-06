‘Peperbus’ te ouderwets, maar Geldrop-Mierlo wil wel nieuwe digiborden

In de raadsvergadering van dinsdagavond kwam de PvdA met het voorstel om in de dorpscentra van Geldrop en Mierlo plakzuilen te plaatsen met 'dorpse grandeur’. De andere oppositiepartijen (Samen, GroenLinks, D66 en VVD) waren er ook voor. Reden: verenigingen, organisaties en politieke partijen hebben veel te weinig ‘plakplek’ in Geldrop en Mierlo.

Extra werk vanwege het netjes houden

Kijken hoe het wél kan

Maar daar dachten veel raadsleden toch anders over. Er is wel degelijk sprake van plakplek-tekort en aankondigingen van evenementen online komen vooral terecht bij mensen die het toch al wisten. CDA en DGG stelden voor dat de burgemeester in plaats van ‘nee’ te zeggen, zou zeggen: ‘Ik ga es kijken hoe het wél kan'. En dat is wat hij vervolgens toezegde. Op advies van Samen gaat hij met Village Marketing bekijken of betere digiborden een optie zijn. Bijvoorbeeld zoals die in Eindhoven.