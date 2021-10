Peter vertoeft dagelijks drie uur lang op de bodem van de zee, om zo mee koralen te redden en te kweken

Ex van Deurnese stalker leeft ‘in constante doodsangst’ na branden: eis zes jaar cel

DEN BOSCH - Nog steeds gaat justitie ervan uit dat Ruud V. een serie branden stichtte in Nuenen, waarmee hij de nieuwe partner van zijn ex wilde treffen. Zelf bleef hij in hoger beroep volhouden dat hij onschuldig is.

19 oktober