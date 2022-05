Picknick én Pop in het Park in Nuenen, met veel lolly’s, lol en liedjes

NUENEN - Niet It’s raining men maar een simpeler It’s raining leek zondag 29 mei voor de lustrumversie van Picknick in het Park in Nuenen op te gaan. Maar na de buien glinsterde het natte gras en veranderde het Park in een stralend feestje.

,,Jammer dat we het groen van het gras rondom de vijver kunnen blijven zien, want er liggen nu geen uitgespreide picknickkleedjes in alle kleuren die het gras bedekken”, zegt Geert van Stiphout van de organisatie. ,,Dat is jammer, maar wij zijn heel blij dat het toch zo is opgeklaard.”

Organisator Perjan Kuijten: ,,Het zou ook zo jammer zijn geweest voor de artiesten en muzikanten die er naar uitkeken om een supershow neer te zetten. Maar vooral jammer voor iedereen die hun kleedje al hadden en klaargelegd. Net datgene dat je niet in de hand hebt, het weer, werkte niet mee.”

De organisatie had er na twee jaar oponthoud door corona weer veel zin in om ‘het dorp’ van een fijn feestje te laten genieten. Ter ere van het eerste lustrum was doorgepakt en het eendaagse Picknick in het Park kreeg er een broertje bij: Pop in het Park. Daarom ging al op zaterdagavond het lustrumfeest enthousiast van start. Het was wel koud, maar met een trui onder de jas maakte lekker veel ‘Pop in het Parkgangers’ er een knallend feestje van met de band Eighty-Eight. Letterlijk en figuurlijk, want de muziek knalde vanaf het Park tot vele straten verder over Nuenen.

In vuur en vlam

Voor kinderen maakte het weer zondag minder uit. Zij vermaakten zich toch wel: op het luchtkussen, in de draaimolen of met het maken van slijm. Ze genoten van een suikerspin, lolly of frietjes, net als hun vaders en moeders die ook nog konden kiezen uit pizza’s en kibbeling, begeleid door een biertje of een glas wijn. Want vanaf het moment dat het opklaarde, stroomde het Park langzaam voller en voller. Aan de twaalfkoppige band Repop de taak om op het eind van de middag het Park in de late zonnestralen in vuur en vlam te zetten. Dat lukte; er werd meegezongen, gedanst, gelachen. Maar er werd vooral genoten.