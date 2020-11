Piek coronapatiënten in St. Anna Ziekenhuis Geldrop, veel geplande operaties uitgesteld

Alle ballen op lekkers voor thuis; restau­rants stappen weer massaal over op afhalen en bezorgen

26 oktober EINDHOVEN - Pizza van een sterrenchef, biefstukken to go of een simpele stamppot. Zomaar een greep uit oneindige aanbod aan afhaalmaaltijden waaruit de consument momenteel kan kiezen. De horeca staat door de sluiting vanwege corona weer in de overlevingsstand.