Piepjonge CDA’er (18) stapt noodgedwongen alweer uit Nuenense politiek

Van Irsel is naar Rotterdam verhuisd om te gaan studeren en hij kan daarom niet langer actief blijven als commissielid. ,,Het heeft met een jaar en een paar maanden helaas maar kort geduurd. Ik kwam er eigenlijk pas net lekker in’’, aldus de Nuenense CDA’er.

Regels speciaal aangepast

Speciaal voor hem paste de gemeenteraad vorig jaar de regels aan zodat hij op zeventienjarige leeftijd lid kon worden van de raadscommissie. Als burgercommissielid kon hij extra hulp bieden aan de tweemansfractie van het CDA in de gemeenteraad.

In Rotterdam begon Van Irsel deze maand met een studie bestuurskunde die hij vanaf volgend jaar wil combineren met een studie filosofie. Om huurtoeslag te krijgen was het nodig om officieel in te schrijven in Rotterdam, legt de student uit.

Tweede domper

Van Irsel neemt geen definitief afscheid van de politiek. Als hij in Rotterdam zijn draai heeft gevonden wil hij kijken of hij daar actief kan worden voor het CDA. ,,Ik ga zeker met het lokale bestuur praten.’’

In Nuenen was Jan Peter van Irsel op zijn elfde al jeugdburgemeester. Door zijn deelname aan het nationaal jeugddebat in de Tweede Kamer werd zijn interesse voor politiek echt aangewakkerd waarna hij lid werd van het CDA.

Voor de CDA-fractie in Nuenen is het de tweede domper in korte tijd. In juli nam fractievoorzitter Erik Groothoff afscheid van de gemeenteraad. Ook hij kon door een vertrek uit de gemeente Nuenen niet aanblijven.