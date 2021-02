Pierre (79) vrolijkt uitzicht op sloopterrein op met vlaggen

GELDROP - Van wie kwam de kerstboom op het sloopterrein van winkelcentrum de Wielewaal in Geldrop? En wie zet er nu vlaggen neer? Die vragen werden door veel buurtbewoners gesteld. Na enig onderzoek bleek het Pierre Bosums (79) te zijn. Hij woont in de Magdalenahof en kijkt de hele dag uit op het terrein.

,,De jeugd vernielt, ik wil een glimlach toveren op de gezichten in deze nare tijden”, zegt hij. Hij doelt niet alleen op de rellen, ook op de vernieling van de kerstboom. Na twee dagen lag die in stukken op het terrein. De boom was zelfs voorzien van lichtjes en daar verbaasde de hele buurt zich over, ze floepten ineens aan. ,,Die kon ik met een afstandsbediening aanzetten vanuit mijn appartement”, verklaart Bosums die tijdens zijn werkzame leven kok bij de Koninklijke Luchtmacht was.

Dat de boom werd geruïneerd moest hij met lede ogen aanzien vanuit zijn appartement. ,,Twee jongens van een jaar of twaalf probeerden een stuk boom in de kledingcontainer te proppen. Jammer. Die boom werd me geschonken na een oproep op Facebook.”

Het begon met de kerstgedachte, maar er kwamen zoveel reacties op zijn actie, dat hij besloot om door te gaan. Toen Joe Biden de verkiezingen won, plaatste Bosums een Amerikaanse vlag op het terrein. ,,Een ode aan Joe.” Daarna volgde de Brabantse vlag om de gemoedelijkheid van Brabanders te benadrukken. ,,Ik heb een Limburgse vlag besteld en dat wordt de volgende.” Bosums is afkomstig uit Maastricht en wil zijn herkomst een plaatsje geven in de vlaggenrij. ,,Ik haal de vlag nu wel ’s avonds binnen. Als ik ’s morgens mijn koffie opheb, plaats ik hem weer terug.”

Behalve dat hij een glimlach op gezichten wil toveren, viert Bosums ook dat het winkelcentrum eindelijk is gesloopt. ,,Nadat ik het jarenlang langzaamaan zag verkommeren, heb ik vier jaar lang tegen dichtgetimmerde ramen aan moeten kijken.” Als hobbyfotograaf maakte hij een hele serie foto’s van de sloop. ,,Honderden heb ik er gemaakt vanaf het moment dat de sloopkogel erin ging. De winkels heb ik nog snel van binnen gefotografeerd. De slopers vonden het best, als ik maar oplette dat ik geen steen op mijn kop kreeg.” Hij heeft nog plannen genoeg om het terrein te versieren zolang de Lidl niet gaat bouwen en dat duurt zeker nog een paar maanden. ,,Ik ben nog op zoek naar een piratenvlag, die lijkt me ook ludiek.”