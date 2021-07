Pierre Bosems maakt zo’n 100 tot 150 foto’s per week: ‘Fotograferen is mijn leven’

ZOMERSERIEGELDROP - Alles wat zijn blik trekt wordt gefotografeerd door Pierre Bosems (80). De afgelopen vijf jaar is er zeker twintig keer een foto hem in Mijn ED geplaatst. ,,De foto van het nestkastje is gemaakt in de tuin van verzorgingstehuis Berkenheuvel”, aldus Bosems. ,,En heeft na plaatsing in de krant veel emoties losgemaakt. De foto van de koeien is om mijn emoties nooit te vergeten.”