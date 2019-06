Pitpop Mierlo krijgt twee jaar subsidie van de gemeente

Laco vreest ‘weer een jaartje er bij’ voor Geldrops zwembad

14 juni GELDROP-MIERLO - Geldrop-Mierlo beslist maandagavond na bijna tien jaar wikken en wegen (opnieuw) over de toekomst van zwembad de Smelen. Gaat de gemeente verder met eigenaar en exploitant Laco in een gerenoveerd bad? Of komt er nieuwbouw? En is dat dan met of zonder buitenbad?