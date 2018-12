Pizzakoerier naar ziekenhuis na botsing met auto in Geldrop

Video Serious Request trekt door Zuid­oost-Bra­bant: feestje bij Johan Vlemmix

Ook al is er dit jaar geen Glazen Huis meer, de dj's van 3FM zijn wel weer terug in Brabant voor de goede doelenactie Serious Request. In de nieuwe opzet wandelen drie dj-teams vanaf dinsdag 18 december door het land. Eén van de teams, bestaande uit Rob en Jorien, is woensdagochtend vroeg Brabant binnengekomen bij Maarheeze. Na zes uur wandelen, van 03.00 tot 09.00 uur, zijn zij weer onder de wol gekropen.