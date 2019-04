‘Plan met lef’ voor Jozefkerk Geldrop krijgt vorm

GELDROP - Het is een hoopvol maar toch ook realistisch scenario: start bouw eind dit jaar, ingebruikname eind volgend jaar. De verbouwing van de Jozefkerk middenin de Geldropse wijk Braakhuizen-Zuid is een forse stap dichterbij gekomen.

In de brief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat onder meer dat het ‘getuigt van lef’ om een gebouw zoals de Jozefkerk een compleet andere functie te geven. Daar weet mede-eigenaar Patrick Houtakkers inmiddels alles van. Het is al 10 jaar geleden dat hij samen met Maycke Tielemans van ontwikkelaar Haagdijk de Geldropse kerk kocht. Eerdere plannen strandden, onder meer door de financiële crisis. Geen wonder dus dat Houtakkers ‘superblij’ is met het plan dat nu voorligt en met de beoordeling door de erfgoed-rijksdienst. Want die houdt in dat het -na enkele kleine aanpassingen- verder ontwikkeld kan worden.

Dementie

Quote Jongeren worden opgeleid om ondersteu­nend werk te doen in de zorg voor hun oudere medebewo­ners In de kerk komen 30 appartementen (maximaal 50 2m). Deels bedoeld voor ouderen met dementie, deels voor jongeren met problemen zoals autisme. In het concept worden jongeren opgeleid om ondersteunend werk te doen in de zorg voor hun oudere medebewoners. Het gaat bijvoorbeeld om schoonmaakwerk, klusjes en werken in de keuken. De jongeren worden begeleid door Futuris, een in Eindhoven gevestigde instelling. De ouderen krijgen begeleiding van een instelling voor ouderenzorg. Futuris is bedenker van het concept en gaat de kerk huren. De voorziening is bedoeld voor jongeren en ouderen uit Geldrop. In het Klooster in Waalre ontwikkelt Futuris een zelfde woonvorm.

Zodra het plan een akkoord heeft van de rijksdienst, kan het afgerond worden. Dan ook worden de vergunningen aangevraagd. Rekening houdend met een procedure van 26 weken zou volgens Houtakkers nog dit jaar met de bouw begonnen kunnen worden.

Informatiemarkt

Komende donderdag kunnen geïnteresseerden tussen 19-21 uur terecht in verenigingsgebouw De Borgh aan het Speeltuinpad 3 in Geldrop. Daar is dan een informatiemarkt waar een werkgroep van bewoners laat zien welke ideeën voor de wijk er allemaal -in overleg met de gemeente- in de maak zijn. Futuris heeft er ook een kraam, waarin de kerkplannen worden toegelicht.

Middenschip

Patrick Houtakkers legt uit dat het inrichtingsplan al wel gewijzigd is. Eerst zou er van de kerkdeur tot het priesterkoor een gang komen met links en rechts de appartementen. Houtakkers: ,,Nu hebben we alle woningen aan de rechterkant en achterin de kerk gelegd. Daardoor blijven de ruimte van het middenschip en de boog van het priesterkoor goed zichtbaar". De kerk is zo hoog (tot 20 meter) dat er ruimte is voor drie woonlagen.

Platte Jozef

Er komen ook 3 gezamenlijke eetkamers. Rechts van de ingang is de kapel met daarin een reliëf van Jozef, in de volksmond ‘de platte Jozef’ genoemd. Het buurtrestaurant dat daarin gepland is, lijkt daarmee een mooie naam in de schoot geworpen te krijgen. In de ruimte op het priesterkoor is nog 400 2m te huur. Houtakkers hoopt dat er functies als fysiotherapie en podotherapie in komen. Dat zou mooi passen in het concept.

De voorkant van de kerk en de linkerzijde (aan de kant van het Johan Cruyffcourt) blijven intact. In de achterkant van het gebouw en aan de zijkant tegenover de winkelstrip komen extra ramen.

Achterin de kerk is het priesterkoor