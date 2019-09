Plan PvdA Brabant: fietspad voor wielrenners op Gulbergen Nuenen

Nu is die hoogste top van Brabant alleen voor mountainbikes via een grindpad bereikbaar. ‘Een gemiste kans om de Brabanders te laten genieten van het uitzicht op Brabant', schrijven de statenleden aan het college van GS. Smeulders en Van Dijk willen het ijzer smeden nu het nog heet is: de wielersport was nog nooit zo populair in Nederland -en vooral in Brabant-, onder meer door de successen van Kruijswijk en Van der Poel. Voor de aanleg zou ook de provincie een duit in het zakje moeten doen, aldus Smeulders.