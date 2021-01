Plan voor 232 flexwoningen op plek van Collse Hoeve in Nuenen

Ondanks lockdown toename van coronabe­smet­tin­gen in Helmond en Laarbeek; status quo in ziekenhui­zen

26 januari EINDHOVEN - Ondanks de lockdown is het aantal coronabesmettingen in Helmond en Laarbeek de voorbije twee weken toegenomen. In vier andere gemeenten in Zuidoost-Brabant zijn de aantallen nagenoeg gelijk gebleven. Een en ander blijkt uit cijfers van het RIVM.