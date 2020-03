Plan voor dagelijks coronaprogramma op Lokale Omroep Nuenen sneuvelt na eerste uitzending

,,Het is niet mogelijk om de uitzendingen te maken en daarbij de regelgeving van het RIVM volledig aan te houden. We hebben iets essentieels over het hoofd gezien en ons dit te weinig gerealiseerd’’, zegt voorzitter Marian Vissers van Cultuur Overdag, een van de betrokken partijen.

De tv-uitzendingen zouden worden gemaakt in samenwerking met de LON (Lokale Omroep Nuenen), de gemeente en Het Klooster. De raadszaal was beschikbaar gesteld voor met maken van de opnames. De bedoeling van het tv-programma was om de inwoners van Nuenen een hart onder de riem te steken.

Er zou dagelijks om 12.00 uur een uitzending van een uur worden gemaakt. Gemaakt door Nuenenaren met nieuws uit Nuenen en veel (culturele) bijdragen van Nuenense mensen.