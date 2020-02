Plan voor Dommelpark tussen Eindhoven en Nuenen

Nuenen gaat uit van 120 huizen op plek Vinkenhof­jes

28 februari NUENEN - Nog voordat een definitief besluit is genomen over sloop of renovatie van zestig appartementen aan de Vinkenhofjes in Nuenen gaat de gemeente op die locatie uit van extra huizen. In prognoses over de woningbouw in Nuenen rekent de gemeente bij de Vinkenhofjes in totaal op 120 huizen, waarvan driekwart huur en de rest koop.