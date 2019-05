Plan voor seniorenwoningen aan Emmastraat Nuenen

NUENEN - Het plan om vijf half vrijstaande huizen te bouwen aan de Emmastraat in Nuenen staat op losse schroeven. Er is in Nuenen meer behoefte aan andere woningen, oordeelt het college van B en W. De gemeente gaat daarom in overleg met de buurt bekijken of een ander plan acceptabel is.