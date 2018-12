Plan voor verbeteren brandveiligheid stallen in Geldrop-Mierlo

Dat zeggen B en W in antwoord op vragen van de GroenLinksfractie in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo. De partij wilde weten wat het college wil doen om de brandveiligheid in stallen aan te pakken.

Strenge eisen

Megastal

In Geldrop en Mierlo zijn in totaal 45 plekken waar dieren gehouden worden. In 20 gevallen gaat het om volwaardige ondernemingen. Bij de andere is het hobbymatig of een neventak. In de gemeente Geldrop-Mierlo is 1 megastal, zo blijkt uit de antwoorden van B en W. Het is een bedrijf met meer dan 250 melkkoeien.