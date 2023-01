Plannen in de maak: Geldrop-Mierlo-winkels, Geldrop-Mierlo-promotour en Geldrop-Mierlo-posters in bushokjes

INGEZONDEN OPINIE Mening | Stop met ‘bullshit jobs’ en gebruik ruimte efficiën­ter; kwalitatie­ve bedrijven nodig met lage milieube­las­ting

EINDHOVEN - We worden overspoeld met berichten over de verwachte bovengemiddelde economische groei in de Brainport-regio. Deze vereist wel heldere strategische keuzen.

5 januari