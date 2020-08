Plannen voor 13 hectare zonnepark aan Mierlose Broekstraat

GELDROP-MIERLO - In Mierlo aan de Broekstraat komt een zonnepark van 13 hectare. Plannen daarvoor worden dit najaar voorgelegd aan de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo.

Het zonnepark komt op de plek waar nu nog een varkensbedrijf zit. De eigenaar gaf eerder al aan in aanmerking te willen komen voor een stoppersregeling. In de vergadering van de raadscommissie Ruimte zei wethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks, milieu) maandagavond dat zijn aanvraag inmiddels gehonoreerd is.

Minder stikstofuitstoot

Bij het bedrijf werden 1000 fokzeugen gehouden, maar in de vergunning was ruimte voor 2000. Wethouder Van Otterdijk is blij met de ontwikkeling. Niet alleen omdat minder varkens minder stikstofuitstoot betekent, maar ook omdat met het realiseren van zo'n groot zonnepark het halen van de duurzaamheidsdoelstelling van Geldrop-Mierlo een stuk dichterbij komt.

De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant zijn momenteel bezig met het opstellen van een regionaal energieplan. Daarin maken ze onder meer afspraken over het verminderen van de stikstofuitstoot. Doel is het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Recreatieve bestemming

Het terrein waar de circa 26 voetbalvelden zonnepark komen, ligt ten zuiden van Gulbergen. Volgens Van Otterdijk krijgt het terrein ook ‘een recreatieve en educatieve bestemming'. Het college van B en W is akkoord met de planopzet. De komende weken wordt die verder uitgewerkt. In oktober of november worden de plannen aan de gemeenteraad toegelicht.