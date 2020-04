Plannen voor pretpark op Gulbergen aangepast: een utopische en futuristische wereld

Het nieuwe park wordt een utopische en duurzame wereld in de verre toekomst, zegt voorzitter Ernst Jonkers van de stichting die de plannen heeft doorontwikkeld.

Avonturen in de toekomst

,,Er komt een divers aanbod van attracties voor alle leeftijden, zoals bijvoorbeeld zwaartekracht trotserende vervoersmiddelen, spectaculaire tijdreizen of reizen door de kosmos. De lichamelijke sensatie en virtuele technieken maken de avonturen in de toekomstwereld geloofwaardig en interactief. Ook de meer traditionele attracties als een achtbaan of draaimolen horen in deze utopische wereld thuis. De verschillende digitale en virtuele technieken bieden nieuwe mogelijkheden om spectaculaire belevenissen mee te maken’’, schrijven de bedenkers over de gewijzigde ideeën.

Investeerder

Het concept is aangepast vanwege de wensen van een grote financier waar afspraken mee zijn gemaakt. Jonkers zegt dat er een overeenkomst is gesloten met een ‘zeer serieuze’ investeerder die de benodigde miljoenen op tafel wil leggen. Om wie het gaat wil hij nog niet onthullen. Pas als er meer zekerheid bestaat over de kansen om het park op de voormalige vuilstort op de grens van Nuenen en Mierlo te bouwen wil de financier uit de coulissen komen, zegt hij.

De initiatiefnemers zijn al een paar jaar op zoek naar een geschikte plek voor hun themapark. Nadat een oud mobilisatiecomplex in Tilburg was afgevallen, kwam Landgoed Gulbergen in beeld.

In strijd met afspraken

De aankondiging van de komst van het pretpark veroorzaakte eind vorig jaar veel ophef in de regio. De ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met de beheerder van Landgoed Gulbergen werd op het laatste moment afgelast omdat de 21 gemeenten in de metropoolregio (MRE) die eigenaar zijn van de oude vuilstort van niks wisten. De beoogde samenwerking tussen de stichting en beheerder Attero was volgens de regiogemeenten ook in strijd met afspraken.

Een aangekondigd verzoeningsgesprek tussen MRE-portefeuillehouder Frank van der Meijden en beheerder Attero heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Later deze maand staat een ontmoeting gepland.

Nare smaak

Jonkers gelooft dat het gewijzigde concept beter past bij de maatschappelijke ontwikkelingen en ook de gemeenten kan overtuigen. Hij is bereid om te wachten tot de plooien tussen de regiogemeenten en Attero zijn gladgestreken. Maar Jonkers benadrukt ook dat hij niet zal aarzelen als zich een andere goede locatie aandient.