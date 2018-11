Plannen voor voetbalcompetitie 50plussers in de regio

SP-fractie­voor­zit­ter trekt rechtszaak tegen gemeente Nuenen in

16:06 DEN BOSCH - De Nuenense SP-fractievoorzitter Hein Kranen heeft donderdag op verzoek van de rechtbank in Den Bosch zijn rechtszaak tegen de gemeente Nuenen ingetrokken. Kranen maakte die keuze nadat de rechter hem duidelijk had gemaakt dat zijn strijd tegen de bouwvergunning voor een huis bij hem in de straat kansloos is.