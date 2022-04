Pleidooi voor behoud oude GGD-gebouw bij Geldrops station

Dat is de boodschap van een bijeenkomst donderdag om 20 uur in Centrum Hofdael in Geldrop.Die bijeenkomst is georganiseerd door de werkgroep Behoud het oude GGD-gebouw. Twee architecten, Daan Roggeveen en Miel Wijnen, zullen uitleggen waarom het zo belangrijk is dat dit gebouw in de stijl van de Bossche School behouden blijft. De vader van Miel Wijnen, Gerard, was in 1969 architect van het gebouw, waarin tot anderhalf jaar geleden het gemeentebestuur ook nog tijdelijk bivakkeerde.