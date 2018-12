Plezier op ijsbaan in Geldrop als afsluiting van stichting Samen

Voor de bewoners van Berkenheuvel is het een vrolijke middag. Ze genieten van hun rondjes in de rolstoel over het ijs. Sommige vrijwilligers lopen rustig de rondjes, anderen gaan blijkbaar voor de snelle rondetijden. ,,Alleen links inhalen!”, roept een vrijwilliger tegen een collega. Die lijkt het niet te horen. Er worden praatjes gemaakt. De ouderen in hun rolstoelen stralen. ,,Het is leuk om hier te zijn”, roept er een in het voorbijgaan.