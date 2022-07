Plots duikt nóg een kandidaat op die wethouder wil worden in Nuenen namens W70

Swinkels stopte na de lokale verkiezingen in maart als gemeenteraadslid. Na twaalf jaar zei hij de politiek nadrukkelijk vaarwel. Met een verse koninklijke onderscheiding op zak ging hij zich volledig richten op zijn werk in het basisonderwijs.

Nu raadslid John Geven en oud-raadslid Peter van Leeuwen zijn afgehaakt als mogelijke wethouders, meldt Swinkels zich als kandidaat. Dat is opmerkelijk: W70 had al een reservekandidaat in de persoon van Niels Wouters. Het bestuurslid van de partij stond zelfs al klaar om te beginnen.

Quote Iemand mag zich altijd kandidaat stellen, dat is een recht binnen de vereniging. Dus dat respecte­ren we Gerda Hekker, Partijvoorzitter W70

Swinkels laat weten dat hij de politiek in maart niet verliet uit onvrede. „Ik vond het nog steeds hartstikke leuk, maar wilde meer tijd voor mijn gezin.” Hij was van plan om directeur van een basisschool in de omgeving te worden. Dat lukte niet en nu W70 nog altijd een wethouder zoekt, hoopt Swinkels terug te keren in de politiek.

Doordat Swinkels zich nu heeft gemeld, is W70 - tevens een vereniging met leden - verplicht om zijn belangstelling serieus te nemen. Op 6 juli wordt er gestemd en daarna is bekend wie de wethouder sociale zaken van de gemeente Nuenen wordt. Als die wordt aangesteld, is het waarschijnlijk eind juli, vierenhalve maand na de verkiezingen.

Gemor over incompleet bestuur

Binnen de gemeenteraad klinkt gemor dat het lang duurt voordat Nuenen een compleet nieuw bestuur heeft. Te meer omdat drie wethouders al twee weken aan de slag zijn met de nieuwe bestuursperiode. Dat zijn Ralf Stultiëns (W70), Sandor Löwik (GroenLinks/PvdA) en Bertje van Stiphout (D66).

Zelfs binnen de fractie van W70 is enige ergernis waar te nemen, omdat de tweede wethouder van hun partij nog steeds niet is gekozen. Eerst was het John Geven die treuzelde over zijn beslissing om wethouder te worden, nu dreigt Swinkels de geplande aanstelling van Wouters te verstoren.

Volledig scherm Patrick Swinkels (W70, rechts) kreeg bij zijn afscheid van de politiek in maar een koninklijke onderscheiding van burgemeester Maarten Houben. © ED

De fractievoorzitter van W70, Erik-Jan Post, houdt zich op de vlakte. Op de vraag of het niet gek is dat Swinkels zich nu plots meldt als kandidaat-wethouder, zegt hij nee. „Hij is een goede kandidaat, want hij heeft twaalf jaar politieke ervaring.” Ook partijvoorzitter (en binnenkort gemeenteraadslid) Gerda Hekker spreekt zich niet uit. „Iemand mag zich altijd kandidaat stellen, dat is een recht binnen de vereniging. Dus dat respecteren we.”

Oud-fractievoorzitter Peter van Leeuwen verlaat W70

De diplomatieke reacties kunnen niet verhullen dat menigeen binnen W70 raar opkijkt van de last-minute-kandidaatstelling van Swinkels. Intussen heeft oud-fractievoorzitter en oud-wethouderskandidaat Peter van Leeuwen ook nog zijn lidmaatschap van W70 opgezegd.

Hij bedankte voor de functie van wethouder voor sociale zaken, omdat hij die baan inhoudelijk en financieel niet interessant vond. Dat hij uit de partij is gestapt, komt door onvrede over de gang van zaken binnen W70. Waar die onvrede precies uit voortkomt, wil Van Leeuwen op dit moment niet toelichten.