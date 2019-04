Podium uit Mierlo vier keer naar Geldrop

De stichting Podia Cultura ging aan de slag en overlegde met muziekgezelschappen en andere verenigingen over het gebruik van het podium. De stichting plande voor dit jaar tien en voor volgend jaar twaalf ‘draaidagen’. De stichting streeft naar een gebruik van zestien dagen per jaar.

Onkostenvergoeding

Tijdens een discussie in de Geldrop-Mierlose gemeenteraad over de financiering van het podium, bleek onlangs, dat ook in Geldrop de wens bestaat het te kunnen gebruiken. Mierlose vertegenwoordigers in de raad waren toen bang dat door de wijze van vragen, verplichtingen werden opgelegd aan de vele Mierlose vrijwilligers die betrokken waren bij de komst van het podium. Daarop heeft het gemeentebestuur overleg gehad met de Mierlose stichting, die te kennen gaf bereid te zijn het podium beschikbaar te stellen aan Geldrop. Tegen een aanvaardbare onkostenvergoeding. Het gebruik in Geldrop moet wel passen in de planning van de Mierlose stichting. Geldrop moet zelf zorgen voor een organisatie voor het gebruik.