Poëzie kan raken en helend werken

GELDROP - Geraakt willen worden door woorden, het wezenlijke van het leven horen in een gedicht, troost vinden in poëzie en ook liefde voor de natuur. Dat waren onder andere de redenen voor bezoekers om naar de muzikale poëzielunch in bibliotheek Dommeldal in Geldrop te gaan. Met de lunch werd de week van de poëzie (27 januari tot met 2 februari) ingeluid.

Het thema van de tiende week van de Poëzieweek is natuur en het motto ‘bloesemingen en overvloed’. Dat zijn woorden van Ramsey Nasr die het poëzieweekgeschenk schreef. Aan het motto deed Theatergroep Piepschuim niet echt eer aan. Wel bezong het duo het thema natuur, maar de strekking was klimaatverandering met alle problemen van dien zoals wateroverlast en hittestress. ,,Ze brengen het wel met humor”, aldus Sonja Vermulst (74). ,,Het is een vrolijke manier om belangrijke dingen onder de aandacht te brengen. De muziek geeft een extra dimensie aan de woorden.”

Zij kwam niet naar de bibliotheek omdat ze er weer eens uit wilde na de lockdown, maar omdat ze geïnteresseerd is in poëzie en literatuur. Ze is vooral dol op haiku’s waarbij een voorgeschreven aantal regels en lettergrepen kenmerkend is. Maar bij de ingewikkelde vorm waarin zanger en gitarist Cor Burger zijn lied over uitgestorven dieren had gegoten leunde ze achterover. ,,Ik wil liever genieten dan lettergrepen en dichtwoorden tellen. De saxofoonsolo vond ik geweldig.” Die kwam van Robbert Koekoek die behalve met de saxofoon de liederen cachet gaf met verscheidene percussie-instrumenten en basgitaar.

Essentie

Ingrid van der Meeren (72) heeft genoten van het duo, vooral van de muziek, want eigenlijk is ze geen poëziefan. ,,Ik vind gedichten vreselijk moeilijk. Ik begrijp ze nooit. Maar ik wacht tot ze me op een keer raken en ik stel me er open voor. De essentie van het leven wordt erin uitgedrukt en die wil ik vatten, de verbindingen zien. Het helpt als iemand een gedicht voorleest. Soms lees ik een aaneengeregen serie woorden en begrijp ik er niets van. Maar als iemand de juiste klemtonen legt, dringen ze door en vind ik ze mooi.”

Cor Speer is de enige man in het publiek. Hij komt vanwege het thema natuur. ,,De dingen die ik zie in de natuur, het gedrag van dieren, dat wordt door poëzie omgezet in woorden. Daarmee maken woorden alles wat mooi is nog mooier.” Zijn vrouw Will verslindt literatuur en poëzie. ,,Poëzie lost levensvraagstukken op. Gedichten en woorden komen voorbij, raken en verrijken je.”

Troost

Henriette Geven (69) vindt de betekenis ook heel belangrijk en geniet van mooie woorden. Zij heeft ook troost gevonden in gedichten toen ze door een moeilijke periode ging. Die troost kwam onder andere van de dichteressen Vrouwen in Meervoud. ,,In de moderne poëzie gaat het niet meer om rijmen, het gaat om de inhoud.”

Veel publiciteit voor de lunch was zo kort na de versoepelingen niet mogelijk en uitstellen geen optie omdat de poëzieweek begon. Erg druk was het dus niet bij de eerste poëzielunch die bibliotheek Dommeldal organiseerde. Maar het enthousiasme van de mensen die er waren, maakt het voor de organisatie voor herhaling vatbaar.