Politie onderzoekt 'kattenschutter’ op Nuenen - Eeneind

NUENEN - In Nuenen op Eeneind (tussen Geldrop en Nuenen) is een kattenschutter actief. Vanuit een woning is op de dieren geschoten. Een katten-eigenaar en de Geldropse stichting Straatkat hebben aangifte gedaan.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat een onderzoek naar de vermeende schutter loopt. En vanwege dat lopende onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. Wel meldt de politie dat het schieten op (huis)dieren dierenmishandeling is en dus ook strafbaar.

Zoey heeft kogeltje in de borst

De stichting Straatkat is door een bewoonster in het gebiedje tussen de Stationsweg en de Kruisakker aan de ‘Geldropse kant’ van het spoor in de arm genomen. Haar poes Zoey heeft een kogeltje in de borst zitten, zo is inmiddels door de dierenarts vastgesteld.

Olga Schouten van de stichting Straatkat vertelt dat de vermeende schutter en andere bewoners zeggen last te hebben van kattenpoep van zwerfkatten in de tuin. En dat de vermeende schutter heeft verklaard dat hij slechts schoot om de katten af te schrikken. Maar ondertussen heeft Straatkat 6 van de waarschijnlijk 8 zwerfkatten gevangen en verschillenden van hen hebben wondjes die waarschijnlijk door kogeltjes veroorzaakt zijn.

De stichting -die onder meer ook in samenwerking met de gemeente Geldrop actief is- vangt zwerfkatten en laat ze steriliseren of castreren. Als ze nog jong en te socialiseren zijn, wordt een baasje gezocht. Oudere katten worden weer teruggezet in hun vertrouwde omgeving.

‘Eeneind-katten’ krijgen nieuw thuis

Voor vijf van de ‘Eeneind-katten’ die nu bij Straatkat zijn, wordt een thuis gezocht. De poes met het kogeltje in haar lijf maakt het redelijk, maar zal waarschijnlijk wel mank blijven. Voor zover bekend blijven er dan maar 2 of 3 zwerfkatten over in het gebied.