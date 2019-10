Politie pakt man op na melding over mishandeling meerdere kinderen in Nuenen

‘Vrienden­dienst’ aan Geldropse bende kan flinke celstraf kosten

11:43 DEN BOSCH Op verzoek even helpen wat jerrycans in een bestelbusje laden, is dat een vriendendienst of een drugsmisdaad? Het OM zegt: het laatste en vindt het celstraffen van 21 maanden waard. Advocaten pleiten op de laatste dag van de rechtszaak tegen een Geldropse drugsbende om het hardst dat het doodonschuldige klusjes waren.