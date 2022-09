Politie rukt groots uit voor verwarde man in Geldrop

Wie is deze man achter de knoppen bij ’t Speelhuis?

Deze man achter de knoppen is geconcentreerd aan het werk tijdens een voorstelling in het net geopende theater ’t Speelhuis. Het is oktober 1977. Zou hij bezig zijn tijdens de openingsrevue Neem Helmond, bijvoorbeeld? Wie weet wie deze man is. Wie was er bij die eerste voorstelling of zag hoe kroonprinses Beatrix het kubustheater opende? Laat het ons weten.

17 september