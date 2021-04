Politie vindt hennepkwekerijen in Geldrops huis, maar kan bewoners niet aanhouden door coronabesmetting

Eindhovens Museum koopt werk van leerling Vincent van Gogh, die net als hijzelf de Genneper Watermolen schilderde

9 april Bij de Genneper Watermolen in Eindhoven ontmoetten de twee elkaar, Vincent van Gogh en Anton Kerssemakers. Het was eind oktober 1884 en Van Gogh had net zijn grote studie naar de molen afgerond. De twee werden vrienden en Van Gogh leerde Kerssemakers schilderen. Diens schilderij van de molen is nu gekocht door het Eindhoven Museum.