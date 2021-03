Politie zet achtervolging in op auto Geldrop, vier verdachten aangehouden

Wijkraad Eeneind: veel vragen over Flex-cam­pus

26 februari NUENEN – ‘Er zijn mogelijk enkele voorstanders (die zich stilhouden), maar zeker een aantal tegenstanders.’ Dat is één van de redenen om een positief noch negatief advies te geven, schrijft Wijkraad Eeneind in zijn brief aan burgemeester en wethouders. Zijn advies werd gevraagd over het voorgenomen flexwoonconcept aan de Collse Hoefdijk, op de locatie van de Collse Hoeve.