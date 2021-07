Politieheli boven Nuenen om ‘verdachte situatie’, agenten rijden auto klem

In Gerwen klinkt de gipsyjazz weer live in Café De Stam: ‘Een bevrijding!’

30 juni GERWEN - In Café De Stam in Gerwen klonk woensdag voor het eerst in anderhalf jaar weer gipsyjazz. Niet alleen gitarist en dorpsgenoot Paulus Schäfer was blij. Ook het publiek en de kroegbaas snakten naar dit moment. „Dit is zo echt, zo puur.”