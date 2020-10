Politiek en wethouder botsen keihard over 8e supermarkt in Geldrop

GELDROP-MIERLO - Opnieuw woedt een heuse supermarktoorlog in de Geldrop-Mierlose politiek. Deze keer wil een groot deel van de raad de vestiging van een achtste super in Geldrop mogelijk maken. De wethouder is woedend.

Een eerdere supermarktkwestie die de Geldrop-Mierlose politiek fundamenteel verdeelde, ging over Mierlo. Daar werd uiteindelijk tot groot ongenoegen van toenmalig wethouder Renée Hoekman en de Mierlose partij DPM een extra super (Aldi) gevestigd aan de Geldropseweg. Nu is het mogelijk maken van een extra super in Geldrop de aanleiding voor een keiharde botsing met de wethouder. Marc Jeucken (CDA) in dit geval.

Vrees voor bestaansrecht supers in centrum

In de supermarktvisie van de gemeente stond dat in Mierlo 3 en in Geldrop 7 supers mogen zijn. Na een slepend conflict is dat aantal in Mierlo door de politiek opgehoogd naar 4. Nu wil een groot deel van de politiek ook dat in Geldrop een extra supermarkt mogelijk wordt. Wethouder Marc Jeucken is daar mordicus tegen. Hij vreest dat een extra super gaat leiden tot onwenselijke concurrentie met de twee supers in het centrum (Nettorama en AH). En goedlopende supermarkten in het centrum zijn volgens hem van levensbelang voor een levendig en gezellig centrum. Waarin momenteel juist enorm geïnvesteerd wordt door de gemeente.

Jeucken voelt zich gesteund door een deskundigen-rapport. Dat rapport moet als het aan hem ligt het fundament worden onder een nieuwe supermarktvisie. En die visie was maandagavond aan de orde in de vergadering van de raadscommissie.

6 Partijen voor extra supermarkt

Daarin bleek dat alle partijen behalve CDA en DPM (beiden coalitie) wél vinden dat er een achtste super bij mag. Bijvoorbeeld omdat ‘iedere wijk zijn super moet hebben’ (coalitiepartij DGG), of omdat de gemeente hier niet over moet willen gaan, maar het moet overlaten aan de markt (VVD, Samen, GroenLinks, D66), of omdat bij het handhaven van 7 supers als max, Braakhuizen-Zuid zijn supermarkt dreigt te verliezen (PvdA).

Dat laatste is bij veel partijen de onderliggende vrees. Lidl wil gaan bouwen op de plek van het verpauperde winkelcentrum de Wielewaal en vertrekt dan uit de Coevering. Een raadsmeerderheid hoopt dat zich in het lege pand van Lidl een andere super wil vestigen. Daarnaast wil de Aldi vertrekken uit het pand in Braakhuizen-Zuid (misschien wel om te verhuizen naar de Coevering), maar ook in dat pand moet -als het aan een raadsmeerderheid en zo'n beetje alle buurtbewoners ligt- opnieuw een super kunnen komen. En als dat allemaal gebeurt, zijn er dus acht supermarkten in Geldrop.

Quote U wil Braakhui­zen-Zuid naar de mond praten en het centrum van Geldrop de nek omdraaien Wethouder Marc Jeucken

,,U wil Braakhuizen-Zuid naar de mond praten en het centrum van Geldrop de nek omdraaien", gooide de wethouder de partijen voor de voeten. Daarop reageerde PvdA’er Paul Elsendoorn door te stellen dat hij die opmerking van de wethouder storend vond. En toen zei Jeucken weer dat hij het storend vond dat partijen in de raad een heel deskundigen-rapport zomaar opzij willen schuiven.

Het stekelige debat wordt vervolgd in de raadsvergadering van 2 november.