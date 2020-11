Politiek Geldrop-Mierlo beducht voor nieuw afvalfabriek-avontuur: ,,Hebben ze dan helemaal niks geleerd?”

Allemaal een badkamer in nieuwbouw voor Geldropse woon­zorg-bewoners Akert

18 november GELDROP - Alle ruim 80 bewoners van woonzorgcentrum Akert krijgen een eigen badkamer. En stikken van de hitte is er in de zomer niet meer bij. Er komt nieuwbouw elders in Geldrop. Wat er met het oude Akert-gebouw gebeurt, is nog niet besloten.