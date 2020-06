Politiek Geldrop-Mierlo laat terminale bomen Horecaplein staan

Weghalen kost 120.000 euro. En dat vindt men een onverantwoorde uitgave in coronatijd.

Het is eigenlijk een zielig verhaal. De 8 valse christusdoorns (what’s in a name) werden halverwege de jaren 90 geplant en groeiden sindsdien nog geen 10 cm in doorsnee. Ze zijn nog zo iel dat ze zonder kapvergunning om zouden mogen. Dat komt doordat hun wortels te weinig plek hebben en ook nog eens te weinig water en lucht krijgen. In feite staan ze dus al decennia te verkommeren. En dat terwijl Geldrop verder zo trots is op het Horecaplein met zijn terrasjes en vertier.

Prijskaartje: 120.000 euro

Vandaar dat het college met het voorstel kwam om in te grijpen. De rijbaan over het plein wordt binnenkort toch op de schop genomen, en dan kon meteen iets gedaan worden aan de bomenrij. De zielige bomen die er staan zouden elders in de volle grond verder mogen groeien. En voor nieuwe bomen zouden ideale omstandigheden gecreëerd worden. Met ruimte voor de wortels en meer watertoevoer. Maar ja, daar hing wel een prijskaartje aan: 120.000 euro maar liefst. Misschien zou de raad een half jaar geleden nog wel akkoord gegaan zijn, ,,maar nu in deze crisistijd, terwijl we financieel toch al in de min staan, kunnen we dat niet maken", zei D66-voorzitter Ton van Happen.

De partij kreeg op de fractie van Samen en twee leden van GroenLinks na, de hele raad mee. En zo werd in de raadsvergadering van gisteravond een voorlopige streep gezet door het plan de bomen uit hun lijden te verlossen. Pas als de ze een gevaar gaan vormen omdat ze takken verliezen of dreigen om te vallen, gaat de politiek zich opnieuw over het lot van de bomen buigen.

Dikke pluimen voor de wethouder

De hele kwestie leverde de verantwoordelijke wethouder -Hans van de Laar van de Mierlose partij DPM- trouwens nog een paar dikke pluimen uit de oppositiehoek op. Op zich had Van de Laar het vervangen van de bomen niet hoeven voorleggen. Het is onderdeel van het laatste deel van de opknapbeurt van het centrum, waarvoor de raad al akkoord had gegeven. Maar hij deed het toch, omdat hij vond dat de gemeenteraad ‘hierin een weging moest kunnen maken'. En aldus geschiedde. ,,Dit is de manier waarop we hier met elkaar moeten omgaan", prees Van Happen de wethouder. En VVD-raadslid Maik Barten viel hem bij.