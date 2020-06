Politiek Geldrop-Mierlo moppert over steeds duurder Cure

GELDROP-MIERLO - Afval-ophaler en verwerker Cure doet te weinig om de kosten te drukken. Daardoor dreigen afvaltarieven weer hoger te worden. Misschien moet de gemeente op zoek naar een ander afvalbedrijf.

Of misschien moet de Cure-directeur weg. Zo klonk het in de Geldrop-Mierlose politiek.

Of de soep nou inderdaad zo heet gegeten zal worden, valt nog te bezien, maar duidelijk is wel dat er binnen de politiek veel kritiek is op het beleid bij Cure. Cure is de afvalverwerker van Geldrop-Mierlo, Valkenswaard en Eindhoven.

Het imago van Cure is toch al niet al te best bij de raadsleden, zo bleek bij een commissievergadering dinsdagavond. Het mislukte avontuur met de afvalfabriek Renescience zit nog hoog. Cure wilde samen met Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop-Mierlo een fabriek in Eindhoven bouwen waarin afval na inzameling werd gescheiden met behulp van enzymen. Daarbij zou dan ook gas gewonnen kunnen worden. Voorwaarde was wel dat een dergelijke fabriek in Engeland een succes zou blijken te zijn. Maar daar kwam het procedé nooit goed van de grond. Vervolgens werd het ‘Eindhovense plan’ afgeschoten.

'De zoveelste flater’

Namens oppositiepartij PvdA noemde Paul Elsendoorn dit ‘een creatief spelletje’ en ‘de zoveelste flater'. Hij zei dit dinsdagavond tijdens het bespreken van de begroting 2021 van Cure. Daarin staat onder meer dat er opnieuw geld bij moet als de gemeenten dezelfde dienstverlening van Cure verlangen. Cure denkt zelf 1% kosten te kunnen besparen door efficiënter te werken.

Over die ‘schamele’ 1% vielen eigenlijk alle partijen. Voor coalitiepartij CDA was die mede aanleiding te opperen of de gemeente niet op zoek moet naar een andere afvalverwerker. En de Mierlose partij DPM (ook coalitie) vindt dat overwogen moet worden om de begroting af te keuren. ,,Want wij willen de burgers niet opzadelen met tariefstijgingen”, aldus Hanneke Meulendijk van deze fractie.

‘Op dienstverlening nooit bezuinigd’

Cure-directeur Frans van Strijp was aanwezig voor tekst en uitleg. Hij gaf aan dat Cure bij veel kostenstijgingen geen invloed kan uitoefenen. Hij gaf een voorbeeld: ,,Voor afvalhout kregen we eerst geld. Nu betalen we 50 euro per ton verwerkingskosten". Hij zei ook dat 1% bezuinigen misschien wel weinig lijkt, maar dat daar tegenover staat dat op de dienstverlening nog nooit bezuinigd is.

Nog steeds te verdedigen

Wethouder Rob van Otterdijk (GroenLinks, duurzaamheid) wees PvdA’er Elsendoorn terecht. Het was tenslotte de gemeenteraad zelf die opdracht gaf voor deelname aan het ‘Renescience avontuur’. En de insteek en de doelstellingen daarvan zijn volgens Van Otterdijk nog steeds te verdedigen. De wethouder deelt wel de kritiek van de raadsleden op de weinig ambitieuze bezuinigingsdoelstelling van Cure. Hij beloofde die kritiek in een officiële reactie aan Cure scherper te verwoorden.

Die reactie komt aan de orde in de gemeenteraadsvergadering van 15 juni.