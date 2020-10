Politiek Geldrop-Mierlo over begroting: van gratis mondkapjes tot aanpak hardrij-hufters

Waarom zet Geldrop-Mierlo eigenlijk zo fors in op het bouwen van 500 woningen in het centrum van Geldrop? Waarom nu al zoveel moeite doen om 10 miljoen euro rijkssubsidie binnen te halen voor dit woningbouwproject en er zelf ook nog eens 4,7 miljoen euro voor te reserveren terwijl niet eens onderzocht is of er wel vraag is naar die woningen?