Politiek Geldrop-Mierlo wil ondernemers wel helpen maar weet niet hoe

Hoe sympathiek beide voorstellen ook zijn, daar is de politiek het over eens, blijkt het niet eenvoudig om ondernemers financieel te steunen. ,,Hoe andere gemeentes het doen, weet ik niet’’, aldus wethouder Marc Jeucken tijdens de commissievergadering deze week. ,,Maar binnen de geldende regels is het niet eenvoudig. Een gemeente mag niet aan inkomenspolitiek doen.’’

Indirecte manier

Dat wil zeggen dat de gemeente niet zomaar een bedrag aan een getroffen ondernemer kan overhandigen. Het moet op een indirecte manier, zoals het kwijtschelden van belastingen. Daar er in Geldrop geen terrasbelasting wordt geheven, kan die ook niet kwijtgescholden worden. En behalve door de ondernemers in de centra wordt er ook geen reclamebelasting betaald.

Als iemand een oplossing heeft, mag hij het zeggen. Het is geen onwil, het is onmacht

Om die reden heeft het college de centrummanagers van de beide dorpen de opdracht gegeven om centrumondernemers die het hard nodig hebben te compenseren door terugbetaling van reclamebelasting. ,,Van de betaalde reclamebelasting zijn activiteiten georganiseerd die dit jaar niet veel zoden aan de dijk gezet hebben’’, gaf Jeucken als extra reden. Hoe de ondernemers buiten het centrum te steunen, weet de wethouder niet. ,,Als iemand een oplossing heeft, mag hij het zeggen. Het is geen onwil, het is onmacht.’’

De raad vond het voorstel van de VVD niet concreet genoeg en betwijfelde bovendien of het wel zin had. Een bedrag aan een ondernemer kan door de overheid als inkomen gezien worden en dan wordt erop gekort. Maar Maike Barten van de VVD gaf aan dat het bedrag bedoeld is om ideeën te steunen, zodat ondernemers goed van start kunnen gaan als ze weer open mogen. Zijn conclusie was dat de wethouder zich samen met de VVD over het probleem moet buigen om een oplossing te vinden.