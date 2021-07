Politiek is scholenruzie zat en eist oplossing voor Luchense kindjes

GELDROP-MIERLO - De Geldrop-Mierlose politiek roept de schoolbesturen Eenbes en PlatOO op het matje. In een extra raadsvergadering moeten ze op 22 juli ‘gezamenlijk of ieder voor zich’ komen uitleggen hoe ze er voor gaan zorgen dat er komend schooljaar genoeg lokalen zijn voor Luchense schoolkindjes.

In de vergadering van de Geldrop-Mierlose gemeenteraad werd maandagavond duidelijk dat de politiek het echt zat is: de concurrentiestrijd tussen schoolbesturen PlatOO (met openbare school Schrijverke in Mierlo) en Eenbes (met katholieke basisschool de Kersentuin niet ver van Luchen).

Want vanwege die strijd lukt het de besturen tot nu toe niet om met een gezamenlijk plan te komen om de acute schoolruimtenood in het Mierlose nieuwbouwgebied Luchen op te lossen. En zo dreigen de schoolkindjes daar de dupe te worden.

De acht fracties in de gemeenteraad dienden een gezamenlijke motie in waarmee de schoolbesturen tot de orde geroepen worden en een oplossing wordt geëist.

Concurrentiestrijd barstte los rond bespreking huisvestingsplan

Die concurrentiestrijd tussen de twee schoolbesturen is losgebarsten rond de opstelling van een nieuw IHP. In zo'n IHP (integraal huisvestingsplan) maken alle schoolbesturen en gemeente afspraken over de volgorde waarin scholen nieuwbouw krijgen of renovatie; of verplaatst of samengevoegd moeten worden. Gemeenten krijgen geld van het Rijk voor die scholenhuisvesting.

Schoolbestuur PlatOO heeft één school, 't Schrijverke, in Mierlo met een hoofdvestiging in het centrum en een nevenvestiging in Luchen. Het gebouw in Luchen is nieuw en modern en barst uit zijn voegen. PlatOO wil dat het een aparte, zelfstandige school wordt die ook nog kan worden uitgebreid.

Eenbes wil ook school in of bij Luchen

Schoolbestuur Eenbes heeft twee scholen in Mierlo: Puur Sang (met twee vestigingen) en de Kersentuin. De Kersentuin is een jaren 70 gebouw, het is hard aan vernieuwing toe (zo zal ook uit het IHP blijken). Eenbes wil de nieuwbouw verder richting Luchen of naar Luchen zelf.

Maar met die (concurrerende) plannen zijn de scholieren van nu niet geholpen.

Desnoods betaalt gemeente noodlokalen

De gemeenteraad wil dus dat de schoolbesturen onmiddellijk hun strijdbijl begraven en voor die scholieren een oplossing gaan zoeken. Dat kunnen noodlokalen zijn, die de gemeente dan zelf moet betalen. Maar dat hebben alle politieke partijen er voor over. De raad wil ook het Geldropse Nutsbestuur betrekken bij het zoeken naar een oplossing, hoewel dit bestuur geen scholen heeft in Mierlo. Wat de raad betreft mag er een externe kracht worden ingehuurd om het gesprek tussen de schoolbesturen te begeleiden.

Maar hoe dan ook: in de extra ingelaste raadsvergadering van 22 juli moet er een plan gepresenteerd worden voor de Luchense scholieren voor komend schooljaar. En als de besturen dat niet gezamenlijk kunnen of willen, dan moeten ze het maar ieder voor zich doen, aldus de tekst van de motie.

Onderwijswethouder Rob van Otterdijk zei dat hij helemaal achter het voorstel van de raad staat. Hij heeft dinsdag een gesprek met de besturen en zal ze dan de dringende uitnodiging voor de ingelaste raadsvergadering overbrengen.

Regie bij wethouder ontbrak

Fractievoorzitter Monica Leenders van grootste oppositiepartij VVD was net als haar collega's kritisch op de schoolbesturen (,,Ze denken in eigen belang en niet in het belang van de kinderen”). Maar ze kwam ook met kritiek op het optreden van de onderwijswethouder. Ze verweet het Van Otterdijk dat het in deze kwestie zo ver heeft kunnen komen. Volgens haar had de wethouder veel meer de regie moeten nemen.