Politiek Nuenen onderkent haast met Vincentre, ondanks tweespalt bij vrijwilligers

Schoolklassen en ouderen met dementie uit de buurt. Maar ook bussen vol buitenlandse toeristen en journalisten van over de wereld. Hans Keijzer, al jaren vrijwilliger bij het Vincentre in Nuenen, maakt de groei van het Van Goghtoerisme van nabij mee. ,,Tijdens het Van Goghjaar 2015 liepen we op onze tenen, maar het lukte", spiegelde hij de Nuenense politiek tijdens een commissievergadering voor. Daar hield hij een pleidooi om de uitbreiding van het museum mogelijk te maken. ,,We zijn als vrijwilligers trots dat Nuenen op de wereldkaart staat. We willen de hoge standaard handhaven, maar het Vincentre barst uit zijn voegen. We schamen ons inmiddels een beetje voor de krappe behuizing: we willen toe naar een museum waar de influencers van nu het internet over volschrijven.”