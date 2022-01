Politiek twijfelt: Moet Mierlo wel een jeugdhonk krijgen?

Niet alle autobran­den Geldrop waren aangesto­ken, maar één zeker wel

GELDROP - In Geldrop gingen in drie weken tijd acht auto's in de brand. Onderzoek toonde tot nu toe geen verband tussen de in totaal vijf branden aan. Wel gaat de politie ervan uit dat in twee gevallen geen sprake was van brandstichting en in één geval zeker wel.

13 januari