Politiek verdeeld over rol Laco bij toekomst Geldrops zwembad

Video Schietpar­tij aan Wolvendijk in Eindhoven: 50-jarige fietser uit Nuenen gewond aan been, lijkt ‘willekeu­rig slachtof­fer’

10:24 EINDHOVEN - Aan de Wolvendijk in Eindhoven is zaterdagmiddag een 50-jarige man uit Nuenen gewond geraakt bij een schietpartij. Dat meldt de politie. Hij reed op zijn fiets in de richting van Nuenen toen hij uit het niets werd beschoten. Het slachtoffer werd geraakt in zijn been, net boven de knie.