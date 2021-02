Politiek vindt finish ZLM Tour in Mierlo EN start in Geldrop te duur

Verdachte van moord op Els Slurink in 1997 met veel machtsver­toon klemgere­den in Nuenen

8 februari GELDROP/NUENEN - De Geldropennaar die is aangehouden als verdachte in de moord op Els Slurink in 1997 leed waarschijnlijk een min of meer zwervend bestaan. Jahangir (44) werd vrijdagavond met groot machtsvertoon door een arrestatieteam klemgereden in Nuenen.