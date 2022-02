Polonaise bij de Mierlose Spruwwejagers; Toon 33 jaar lid, Jos 22 jaar en Marcel 11 jaar

MIERLO - De gezelligheid staat voorop bij de drie jubilarissen die de Spruwwejagers, een van de twee carnavalsverenigingen in Mierlo, nu heeft. Samen een feestje bouwen in residentie De Weijer ofwel ‘de Spruwwekooi’. ,,Een Spruw, da bende vur het leven”, klinkt het in koor.

Toon de Greef, 33 jaar lid

De oudste van de drie en tevens het langst lid is Toon de Greef (70). Hij werd in 1987 gevraagd lid te worden, amper twee jaar later voerde hij de feestgangers aan als prins Toon d’n Urste. Een regeerperiode waarin nogal wat streken werden uitgehaald, zoals bij de traditie om op de laatste avond met de club bij de prins thuis te gaan eten. Zijn zus zou voor iedereen eten maken. ,,De Spruwwejagers hadden alle deuren die dag uit mijn huis gehaald, behalve de deur van het toilet.” Wilde hij ze terug, dan moest hij betalen. ,,Een kratje bier per deur. Er zijn heel wat feestjes gegeven die weken daarop!”

Hij had het voor geen goud willen missen. ,,Je wordt geleefd, maar op een positieve manier", zegt hij. ,,Je moet het ervaren.” In zijn 33 jaar omvattende lidmaatschap was De Greef ook actief als hoffotograaf. ,,Vijftien jaar heb ik foto’s gemaakt. Mijn archief bevat meer dan 45.000 foto’s!”

Jos Lenssen, 22 jaar lid

Voetbaldier Jos Lenssen (64) heeft ook duidelijk iets met carnaval. In de 22 jaar dat hij lid is, was hij millenniumprins, adjudant, tonproater, boerenbruidegom en lid van diverse commissies. Twee uur voor hij in 1990 in het onecht trouwde met boerenbruidje Rietje van de Mortel werd hij ‘gekaapt’, iets dat zich herhaalde daags voor hij prins werd. ,,Tijdens de kaping scheurde ik mijn hamstring en moest ik met spoed naar het Anna Ziekenhuis.” Daar konden ze hem niet lang houden, hij moest en zou gaan feesten; met ingetapete hamstring. Oud-PSV-ers Hans van Breukelen en Berry van Aerle kwamen hem feliciteren.

Vanaf 1990 is hij de tekstschrijver voor de carnavalskrant en doet hij de public relations voor de club. Hij is dan ook lid van verdienste en geëerd met de Huisorde der Spruwwejagers. Als lid van duo De Wappers deed hij elf keer mee aan het Mierloos Carnavalsliedjes Festival en kroop ook menig keer in de ton als tonproater.

Marcel Tijs, 11 jaar lid

Al jaren voordat hij officieel lid werd vierde Marcel Tijs (56) met vrienden en familie carnaval in de Spruwwekooi. ,,We hebben een skon clubje en elk jaar gaan we in een bepaald thema feesten.” Gezelligheid moet je delen, vindt Tijs, inmiddels toe aan zijn eerste carnavalsjubileum. ,,Er is geen gezelligere plek dan de Spruwwekooi,” zweert Tijs die in 2011 prins was met zijn zwager als adjudant.

De Mierlonaar nam vele taken op zich. Zo was hij door de jaren heen bestuurslid, jarenlang sponsor en hielp bij de jaarlijkse carnavalskrant. Hij hielp als lid van het Gilde Sint Sebastiaan ook mee aan de officiële vriendschapsband tussen beide verenigingen.

Ze worden te zijner tijd nog zeker gehuldigd.