Poortwachters waken deze dagen over Weverkeshof in Nuenen

NUENEN - Dorpsboerderij Weverkeshof in Nuenen is naarstig op zoek naar vrijwilligers.

,,We hebben acht lammetjes bij vier ooien, dat is een hoogtepunt voor ons. Het is zo jammer dat we dit niet met bezoekers kunnen delen”, vertelt vrijwilliger Peter van Haastrecht. De hoefjes van de acht ‘corona-lammeren’ van de Kempische Heideschapen worden deze ochtend bekapt. Van Haastrecht: ,,Dat is net zoiets als nagels knippen. Het hoefmateriaal is nog zacht dus dat is makkelijk. Maar ze zijn het nog niet gewend dus stribbelen ze wat tegen.”

Dorpsboerderij

Van Haastrecht is een van de vele vrijwilligers bij de dorpsboerderij, en toch zijn er niet genoeg. Bestuurslid Marja van Lieshout: ,,We hadden een flinke groep, maar vanwege de coronaperikelen zijn er een aantal afgehaakt. Meestal omdat ze tot de oudere leeftijdsgroep behoren en niet durven komen.”

Juist nu heeft de dorpsboerderij meer gastvrouwen en -mannen nodig, volgens Van Lieshout. ,,Ieder dagdeel beheren er twee de bar, dat zijn dus vier mensen per dag. Maar vanwege het toegangsbeleid moet er ook iemand ter controle aan de poort staan, een poortwachter. Er zijn nu dus meer mensen nodig. Bezoekers worden vaak vrijwilliger als ze met kleinkinderen op bezoek zijn geweest en hebben gezien hoe leuk het hier is.”

Geen feestje bij 35 jarig bestaan

Weverkeshof bestaat 35 jaar, maar een feestje zit er niet in. De dorpsboerderij is kleinschalig en de entree is gratis. Inkomsten komen van de bar en verkoop van groenten uit de eigen tuin. Sponsoring, giften en acties zijn daarnaast belangrijkere bronnen. ,,Helaas gaan acties zoals de boekenmarkt en de boerenmèrt niet door dit jaar, dat is een strop. En of we dit jaar weer Sinterklaashof kunnen zijn, moeten we nog bezien.”

Omdat er een tijdlang geen bezoekers waren, kon flink worden geklust. Binnen is de opslag op de eerste etage veranderd in een vergaderruimte. Buiten zijn de paden verhard met grind en heeft de gracht nieuwe walkanten gekregen. Daardoor verkasten de Twentse landganzen tijdelijk naar een weide met een hok. ,,Daardoor hebben we wel voor het eerst ganzenjongen. Voorgaande jaren werden de eieren allemaal geroofd.”

Info en aanmelden via weverkeshof.nl of Facebook.