Pop-up in Coevering Geldrop voor vaccinaties en vragen daarover

Wensballen en verzoeknum­mers voor stichting No Guts No Glory in Gel­drop-Mier­lo

GELDROP-MIERLO - Er hangen al wensballen in de kerstbomen op het horecaplein in Geldrop en in de buurt van ’t Patronaat in Mierlo. Iedereen kan er een kopen voor 1 euro, op het kaartje een wens schrijven en in de boom hangen. Het bedrag komt ten goede aan de Stichting No Guts No Glory, die wensen van mensen met kanker en hun naasten vervult.

8:00