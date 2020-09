Positie Geldrop-Mierlose wethouder Rob van Otterdijk in handen coalitie

Het lot van wethouder Rob van Otterdijk ligt dus in handen van de overgebleven drie coalitiepartijen.

Het is een dag na de politieke donderslag bij heldere hemel van maandagavond. Vanuit het niets kondigde Rob van Otterdijk, GroenLinks-wethouder van milieu, onderwijs, cultuur en jeugd aan dat hij brak met de driekoppige GroenLinks-fractie. De reden? Het eenzijdig ecologisch profileren van de drie en het ontbreken van inhoudelijke bijdragen vanuit GroenLinks aan het debat over de grote dossiers in Van Otterdijks portefeuille.

Krappe meerderheid voor coalitie

Meteen na de verklaring van Van Otterdijk volgde er één van de GroenLinks-fractie. Kort samengevat: Wij houden vertrouwen in de wethouder, maar we stappen wel uit de coalitie want daarin voelden wij ons toch al veel te veel in een keurslijf gedwongen. Overigens houdt de coalitie na het vertrek van GroenLinks een krappe meerderheid: 13 van de 25 zetels.

De volgende ochtend kwam een verklaring namens de overige drie coalitiepartijen. Ontzet en verrast waren ze bij DGG, DPM en CDA. Vooral over de stap van de GroenLinks-fractie. ,,Het is een merkwaardige en verwarrende situatie. Vooral omdat hier geen enkele vorm van overleg aan vooraf is gegaan. Voor ons is er geen reden om de samenwerking te beëindigen”, stond er in.

GroenLinks wilde andere manier van politiek bedrijven

Inmiddels is er bij GroenLinks-fractievoorzitter Niek Engbers sprake van opluchting: ,,We zaten in een coalitie met drie echte bestuurspartijen waarin het coalitiedenken bepalend is. GroenLinks zou veel vaker willen samenwerken met oppositiepartijen. Maar dan werden we teruggefloten door de anderen. Te kritisch zijn op de wethouders kon ook niet. Wij willen gewoon een andere manier van politiek bedrijven.”

Maar waarom is GroenLinks dan niet eerder uit de coalitie gestapt?

Engbers: ,,Omdat we dachten met een eigen wethouder binnen de coalitie meer te kunnen bereiken dan daar buiten. Maar toen de wethouder met ons brak, kwam dat anders te liggen”.

GroenLinks blijft wel het coalitieprogramma (het kernakkoord) steunen en ook de wethouder. ,,Jazeker, van de vier wethouders is hij de beste. En wij willen het beste voor Geldrop-Mierlo. Dat hij brak met de fractie doet pijn. Maar hier is geen rancune.”

Quote Het gemeentebe­stuur zou er alleen maar instabie­ler van worden als zich nu nog in deze coronatijd een nieuwe wethouder moet inwerken Mark van Schaijk, fractievoorzitter CDA

En zo ligt de voortzetting van het wethouderschap van Rob van Otterdijk in handen van de drie overgebleven coalitiepartijen. CDA-fractievoorzitter Mark van Schaijk wil daar nog geen voorschot op nemen. Maar: ,,Het gemeentebestuur zou er alleen maar instabieler van worden als zich nu nog in deze coronatijd een nieuwe wethouder moet inwerken".

Ondertussen heeft Rob van Otterdijk een aanbod van de provinciale GroenLinks-fractie om een verzoeningspoging te doen, afgewezen. ,,Nee, ik weet het zeker. Ik blijf heel graag wethouder. Ik vind het fijn, nuttig en boeiend werk en ik wil het afmaken. Maar niet namens GroenLinks".

Maar wat maakt het nou uit hoe die fractie opereert. We hebben in Nederland toch een duaal systeem?

Van Otterdijk: ,,Dat klopt. Maar zo eenvoudig ligt het toch niet. Natuurlijk overleg je onderling en werk je ook samen met de fractie. En ik wilde gewoon niet verder met het onaangename gevoel dat ik daarbij kreeg. Dit was geen vruchtbare samenwerking meer. De mensen zijn aardig, maar ik ben het fundamenteel oneens met hun manier van politiek bedrijven. De fractie focust zich op ecologische kwesties. Dat waardeer ik. Het is ook goed om daarmee bezig te zijn. Maar ik vind het een taak van een politieke partij om zich in de volle breedte in te zetten. Natuurlijk is het fijn als een fractie je steunt. Maar in grote, belangrijke kwesties als de toekomst van Hofdael en de bezuinigingen in het sociaal domein hoop je op wat meer inhoud dan allen ‘wethouder het is goed wat je doet, we zijn trots op je'.”

Of Van Otterdijk lid blijft van GroenLinks weet hij nog niet. ,,Ik heb helemaal geen moeite met het programma. Het gaat me puur om de manier waarop de fractie funtioneert. Maar misschien is het dan wel consequent om ook geen lid van GroenLinks meer te zijn".

Een overstap naar een andere partij zit er sowieso niet in. Als Van Otterdijk mag blijven, dan als onafhankelijk wethouder. ,,Een overstap naar een andere partij zou alleen maar leiden tot scheve verhoudingen".