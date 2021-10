Postcodeloterij-miljoenen vallen op woonwagenkamp in Nuenen; wijk verdeelt voor tweede keer in negen jaar megabedrag

Rechter kritisch over sluiting ‘drugspand’ in Helmond van man uit Nederwet­ten

29 september HELMOND/NEDERWETTEN - De rechtbank in Den Bosch heeft grote vraagtekens bij de sluiting van een bedrijfspand in Helmond. Zij betwijfelt of de aangetroffen kweekspullen als ‘professioneel’ gezien kunnen worden.